18 августа, российский боксер и актер Олег Тактаров подерется с чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффом Монсоном в рамках боксерского турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Время начала боя — после 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Прямой эфир боя бесплатно покажут на телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».

Первый российский боец UFC провел 24 боя, в которых одержал 17 побед, 5 поражений и две ничьи. Тактаров не дрался с 2008 года, тогда «Русский Медведь» победил Марка Керра на турнире YAMMA — Pit Fighting 1.

На счету Монсона — 60 побед, 26 поражений, одна ничья. Крайний бой осенью 2022-го против Александра Ильясова на Draka MMA был признан несостоявшимся.

Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка»