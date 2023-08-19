Олег Тактаров — Джефф Монсон: видеообзор боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Со-главный бой турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» между россиянином Олегом Тактаровым и американцем Джеффом Монсоном завершился ничьей. Поединок прошел в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Спортсмены провели на ринге 3 раунда, по итогам которых решением судей была зафиксирована ничья.

Для 54-летнего Тактарова это был первый в карьере бой по правилам бокса. В UFC он провел 24 боя, в которых одержал 17 побед, 5 поражений и две ничьи. На счету 52-летнего Монсона — 60 побед, 26 поражений, 2 ничьи.