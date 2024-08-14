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Сегодня, 15:26

Папин и Валера встретятся в главном бою суперсерии «Бойцовского клуба» РЕН ТВ

Виктория Кравченко
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Российский боксер Алексей Папин и доминиканец Феликс Валера встретятся в главном бою суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок запланирован на 30 августа. Бой пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце в формате 12 раундов по 3 минуты.

36-летний Папин входит в десятку лучших боксеров мира в первом тяжелом весе. В мае прошлого года на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» нокаутировал боксера из Малайзии Айзека Чилембу.

Валера известен по боям с Дмитрием Биволом и Максимом Власовым. В активе спортсмена 23 победы (20 из них досрочно) и пять поражений.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Папин
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