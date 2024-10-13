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Сегодня, 12:15

Папин назвал Кудряшова фаворитом в бою с Родригесом

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Обладатель чемпионского пояса WBA Asia Алексей Папин поделился ожиданиями от поединка между россиянином Дмитрием Кудряшовым и бразильцем Фернандо Родригесом.

«Все-таки с Димой мы в одной команде были. Вместе тренировались, много спаринговались, поэтому в любом случае за Диму, своего земляка, товарища, буду болеть», — приводит слова Папина РЕН ТВ.

По словам Папина, фаворитом в предстоящем поединке будет Кудряшов, несмотря на неудобный стиль ведения боя его оппонента.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На счету Кудряшова 27 побед и 6 поражений в карьере. Родригес одержал 13 побед и 9 раз оказывался проигравшим.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Папин
Дмитрий Кудряшов (бокс)

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