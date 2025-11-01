Папин проведет бой с Фогумом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Алексей Папин сразится с камерунцем Ролли Ламбертом Фогумом в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир состоится 28 ноября в Вологде. Поединок Папина и Фогума станет главным событием вечера. Формат боя — восемь раундов по три минуты.

38-летний Папин выступает в первой тяжелой весовой категории. Он является обладателем титула Eurasian Boxing Parliament Cruiser (2024), чемпионом мира WAKO (2011) и трехкратным чемпионом Европы.

В рамках турниров «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянин уже встречался с такими бойцами, как Айзек Чилемба, Грег Харди, Дилан Прашович. На его счету 17 побед, 1 поражение и 1 несостоявшийся бой в профессиональном боксе.