Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бойцовский клуб РЕН ТВ. Новости
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 19:01

Папин заявил, что не упустит возможность нокаутировать Харди

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский боксер Алексей Папин рассказал о своем настрое на поединок против американца Грега Харди.

«Настроение отличное, настрой боевой. Все супер, форму набираем. Думаю, что сейчас именно к бою подойдем в оптимальной форме», — цитирует Папина «РЕН ТВ.

Россиянин добавил, что будет настраиваться на весь бой, но если представится возможность нокаутировать американца, то он обязательно ей воспользуется.

Папин и Харди проведут поединок на турнире по боксу в рамках гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 13 декабря.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Папин
Грег Харди
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Губернатор Самарской области написал письмо в РПЛ о судействе двух матчей
Указ императора Петра I подменили в Российском военно-историческом архиве
Каспер Рууд сделал предложение своей девушке
И.о. мэра Чернигова Ломако подал в отставку из-за угроз военной администрации
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Сегодня
Вчера
Неделя