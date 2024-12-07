Папин заявил, что не упустит возможность нокаутировать Харди

Сегодня, 19:01
Российский боксер Алексей Папин рассказал о своем настрое на поединок против американца Грега Харди.
«Настроение отличное, настрой боевой. Все супер, форму набираем. Думаю, что сейчас именно к бою подойдем в оптимальной форме», — цитирует Папина «РЕН ТВ.
Россиянин добавил, что будет настраиваться на весь бой, но если представится возможность нокаутировать американца, то он обязательно ей воспользуется.
Папин и Харди проведут поединок на турнире по боксу в рамках гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 13 декабря.