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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 23:20

Павел Шелест — Ернар Ерназарулы: трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Бой Шелест — Ерназарулы пройдет на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Бойцы Павел Шелест (слева) и Ернар Ерназаурлы.
Павел Шелест (слева) и Ернар Ерназаурлы.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Казахстанский боец Ернар Ерназарулы проведет поединок по правилам бокса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» 7 июня с Павлом Шелестом из Белоруссии. Их бой главного карда пройдет в формате 4 раундов по 3 минуты. Он начнется в 23.30 мск.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходит в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Трансляция боя Шелест — Ерназарулы доступна в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ и на YouTube-канале «Ушатайка» (плеер доступен на сайте «СЭ»).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с самыми интересными событиями боя Шелест — Ерназарулы и других противостояний.

У 28-летнего Ерназарулы по прозвищу «Донателло» в профессиональном боксе — две победы и четыре поражения. В активе 29-летнего Шелеста рекорд в кулачных боях — две победы и два поражения.

Алексей Егоров. «Бойцовский клуб РЕН ТВ»: расписание и прямая трансляция боев турнира 7 июня
Бокс
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция боев главного карда турнира

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