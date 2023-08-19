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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 00:09

Петровский победил Джонсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Марк Петровский против Кевина Джонсона.
Фото Сергей Лантухов, Известия
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Россиянин Марк Петровский победил американца Кевина Джонсона на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой прошел в Москве на волейбольной арене «Динамо».

24-летний россиянин одержал победу раздельным решением судей — 57:57, 60:54, 60:54. После поединка Николай Валуев вручил победителю чемпионский пояс в супертяжелом весе.

Теперь у 24-летнего Петровского — шесть побед (четыре из них нокаутом). На счету 43-летнего Джонсона по прозвищу «Кингпин» в боксе — 36 побед (20 нокаутом), 22 поражения и 2 ничьи.

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире все поединки.

Главным событием вечера станет противостояние российского тяжеловеса из ММА Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона. В соглавном бою чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон подерется с российским экс-чемпионом UFC, актером Олегом Тактаровым.

«СЭ» ведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера.

Бокс
Кевин Джонсон
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