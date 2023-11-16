Прощальный бой Монсона против Тактарова может пройти в феврале 2024 года

Промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос «СЭ» о возможной организации второго поединка между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым по правилам ММА.

«Возможно, бой между Монсоном и Тактаровым пройдет в феврале 2024 года в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Очень много звонков и сообщений, люди ждут этого боя. Поединок не состоится в Пензе 9 декабря, потому что это событие большего масштаба. Оно нуждается в серьезной и долгой подготовке, а также нуждается в большем освещении на всех платформах», — сказал Хрюнов «СЭ».

18 августа Тактаров и Монсон не выявили победителя в соглавном бою турнира по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». После боя Тактаров заявил о желании провести второй поединок, но по правилам ММА.