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Сегодня, 13:31

Прощальный бой Монсона против Тактарова может пройти в феврале 2024 года

Константин Белов
Корреспондент
Олег Тактаров и Джефф Монсон.
Фото Сергей Лантюхов / «Известия»
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Промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос «СЭ» о возможной организации второго поединка между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым по правилам ММА.

«Возможно, бой между Монсоном и Тактаровым пройдет в феврале 2024 года в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Очень много звонков и сообщений, люди ждут этого боя. Поединок не состоится в Пензе 9 декабря, потому что это событие большего масштаба. Оно нуждается в серьезной и долгой подготовке, а также нуждается в большем освещении на всех платформах», — сказал Хрюнов «СЭ».

18 августа Тактаров и Монсон не выявили победителя в соглавном бою турнира по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». После боя Тактаров заявил о желании провести второй поединок, но по правилам ММА.

Джефф Монсон
Олег Тактаров
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