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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 15:25

Прощальный бой Монсона пройдет в Уфе против Тактарова

Константин Белов
Корреспондент
Джефф Монсон (справа) и Олег Тактаров.
Фото Известия
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Промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос «СЭ» о возможной организации второго поединка между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым по правилам ММА.

«Мы планируем провести прощальный бой Монсона в Уфе против Тактарова. Ориентировочно поединок пройдет во второй половине ноября. Мы посчитали правильным провести бой в столице Башкортостана, так как Джефф стал депутатом в парламенте этой республики. Также бой в Уфе может поспособствовать популяризации этого спорта в регионе», — сказал Хрюнов «СЭ».

18 августа Тактаров и Монсон не выявили победителя в со-главном бою турнира по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». После боя Тактаров заявил о желании провести второй поединок, но по правилам ММА.

Владимир Хрюнов
Джефф Монсон
Олег Тактаров
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