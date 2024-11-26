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Сегодня, 19:56

Романкевич считает, что Папин победит Харди

Камила Абдурахманова
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Боец ММА Петр Романкевич заявил, что в поединке Алексея Папина и американского бойца Грега Харди победу одержит россиянин.

«Алексей — это очень опытный боксер, который набирает обороты. Будет драться не в своей весовой категории. Я думаю, что Алексей его переиграет. В первом и втором раундах ему надо быть аккуратнее. Но я уверен, что бой не дойдет до решения судей», — цитирует Романкевича РЕН ТВ.

13 декабря в спортивном комплексе «Мегаспорт» пройдет турнир по боксу в рамках гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». В соглавном бою сойдутся российский боксер Алексей Папин и американский боец Грег Харди. Им предстоит провести на ринге шесть раундов по три минуты.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Папин
Грег Харди
Петр Романкевич

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