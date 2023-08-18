Россиянка Давыдова победила Ковалеву в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Сегодня, 22:10
Россиянка Луиза Давыдова победила единогласным решением судей белоруску Катарину Ковалеву в первом бою основного карда турнира по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Для Ковалевой это был дебют в профессиональном боксе. На счету россиянки Давыдовой теперь 12 поединков — 8 побед и 4 поражения.
YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире все поединки.
Главным событием вечера станет противостояние российского тяжеловеса из ММА Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона. В соглавном бою чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон подерется с российским экс-чемпионом UFC, актером Олегом Тактаровым.
«СЭ» ведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера.