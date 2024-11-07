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Сегодня, 20:50

Рофаль — о подготовке к поединку с Хейбати: «Сделаю все, чтобы выиграть»

Алина Савинова
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Российский боец ММА Артем Рофаль рассказал о настрое на бой с иранцем Али Хейбати на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«Конечно, я согласился не раздумывая, потому что это громкий бой. Это финал Гран-при, поэтому я сейчас сильно замотивирован. Рад, что у меня есть такое противостояние впереди. Буду делать все, чтобы это противостояние выиграть. Оно меня будоражит и мотивирует просыпаться с утра и идти работать», — цитирует Рофаля «РЕН ТВ».

Россиянин также отметил, что его нынешний уровень сильно отличается от того, который он показал в бое по боксу в любительских соревнованиях. По словам спортсмена, ему удалось улучшить все аспекты — от работы на ногах до закручивания удара.

Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет 15 ноября на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Источник: РЕН ТВ

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