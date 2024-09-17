Российский боец Имеля пообещал показать зрелище в бою с Оливейрой в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Российский боец Игорь «Имеля» Ионов прокомментировал бой с бразильцем Алексом Оливейрой в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

«В бою мы будем драться, показывать зрелище. Главное, чтобы публика получила радость», — цитирует Имелю РЕН ТВ.

20 сентября в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет турнир по кулачным боям. В поединках сразятся Кантемир Калажоков (Россия) и Бретт Пасторе (США), а также Игорь «Имеля» Ионов (Россия) и Алекс «Ковбой» Оливейра (Бразилия).

Главный бой вечера состоится между Сергеем Кузьминым и ДеАндре Севейджем. Поединок пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты.