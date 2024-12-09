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Сегодня, 17:40

Папин — о предстоящем бое с американцем Харди: «У меня есть опыт побед над крупными парнями»

Алина Савинова
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Российский боксер Алексей Папин рассказал о подготовке к поединку с американцем Грегом Харди.

Спортсмен отметил, что в данный момент его не беспокоит травма.

«В этот раз, к сожалению, подготовка получилась меньше, чем обычно, в связи с определенными причинами, но все равно я провел хорошие спарринги. У меня были хорошие спарринг-партнеры, крупные ребята. Поэтому опыт боксирования с большими парнями у меня сейчас уже есть. Ну и если вспомнить мою карьеру в кикбоксинге, то на чемпионате мира по К-1 у меня был соперник, который также весил 139 кг», — цитирует Папина «РЕН ТВ».

Ранее россиянин заявлял, что будет настраиваться на весь бой, но если представится возможность нокаутировать американца, то он обязательно ей воспользуется.

Папин и Харди проведут поединок в турнире по боксу в рамках гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 13 декабря.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Алексей Папин
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