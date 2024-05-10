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Сегодня, 20:15

Садоков оценил шансы Дацика в боксерском поединке с Тернером

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Спортивный комментатор Александр Садоков поделился ожиданиями от боксерского поединка между Вячеславом Дациком и Шоном Тернером на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Все-таки у Дацика длительный простой. Мы знаем, что у него была травма руки. Это все бесследно не проходит. Будем надеяться, что свои наилучшие кондиции Дацик вернул. Длительный простой Дацика несколько уравнивает шансы, потому что если бы он был на ходу, то я думаю, что фаворитом был бы однозначно Вячеслав.

Но самое-то главное, что характер Дацика никуда не делся. Это гарантировано. Будет жаркий бой. По-другому, когда Дацик в ринге, невозможно, поэтому искры будут лететь», — приводит слова Садокова РЕН ТВ.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Дацик сразится с Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против представителя Малавии Айзека Чилембы.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
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