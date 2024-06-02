Садоков считает, что Егоров победит Глэнтона

Спортивный комментатор Александр Садоков поделился ожиданиями от поединка российского боксера Алексея Егорова против американца Брэндона Глэнтона в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Все свои навыки Егоров принесет в ринг с собой, и я думаю, что в итоге они позволят Алексею одержать победу. Было бы очень здорово, если бы досрочную. Но повторюсь, что соперник чрезвычайно опасный, я видел, как Глэнтон тренируется, в какой он форме. Он приехал выигрывать. Я думаю, что это будет знатная рубка», — приводит слова Садокова РЕН ТВ.

Бой Егорова против Глэнтона пройдет 7 июня на на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В своей карьере 32-летний россиянин одержал 12 побед и потерпел 1 поражение. На счету 32-летнего Глэнтона 19 побед и 2 поражения.