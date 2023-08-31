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Сегодня, 09:38

Садоков считает, что у Минеева будет преимущество над Карвальо

Виктория Кравченко
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Спортивный комментатор Александр Садоков заявила, что боец ММА Владимир Минеев будет иметь некоторое преимущество над бразильцем Рафаэлем Карвальо в очном поединке.

«Ударка у бразильца на очень серьезном уровне, но тем не менее мне не кажется, что бразилец здесь сможет как-то поклонников Минеева огорчить. С другой стороны, мы знаем, что у Минеева отличный был от спорта эпизод в жизни, он участвовал в специальной военной операции, и многое будет зависеть от того, насколько Минеев вообще готов сейчас — это большой-большой вопрос», — цитирует Садокова «РЕН ТВ».

15 сентября в Элисте Владимир Минеев проведет бой по правилам кикбоксинга против бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Рафаэля Карвальо.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1137639-sadokov-schel-chto-u-mineeva-budet-preimushchestvo-nad-karvalo
Владимир Минеев
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