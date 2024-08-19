Садоков считает, что у Тернера будет больше шансов в бою с Джонсоном

Спортивный комментатор Александр Садоков в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» считает, что ирландский боксер Шон Тернер попробует взять реванш над российским гражданином Кевином Джонсоном.

«У Тернера будет чуть больше шансов, потому что за счет большей площади перчаток он будет, наверное, меньший урон на себя принимать и сумеет чуть больше показать в атаке. Мне кажется, что этот бой будет более упорным, чем их первый поединок. За счет того, что новые правила скорее на руку сыграют ирландскому бойцу», — цитирует Садокова РЕН ТВ.

Бой между Джонсоном и Тернером пройдет 30 августа в Череповце в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».