Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бойцовский клуб РЕН ТВ. Новости
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

15 октября, 22:29

Садоков считает Кудряшова фаворитом в бою с Родригесом

Telegram Дзен

Спортивный комментатор Александр Садоков поделился ожиданиями от поединка между россиянином Дмитрием Кудряшовым и бразильцем Фернандо Родригесом.

«Фаворит, я думаю, все-таки Кудряшов, потому что это его базовая дисциплина, а Родригес — такой мультиспортивный товарищ, и в ММА и в кикбоксинге дерется. Бокс — это стихия Кудряшова. Хотя мы знаем, что в тяжелом весе все может закончиться одним ударом», — приводит слова Садокова РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На счету Кудряшова 27 побед и 6 поражений в карьере. Родригес одержал 13 побед и 9 раз оказывался проигравшим.

Источник: РЕН ТВ
Дмитрий Кудряшов (бокс)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Седокова помирилась с баскетболистом Тиммой
Нападающий минского «Динамо» Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Сегодня
Вчера
Неделя