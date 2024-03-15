Садоков считает Рофаля фаворитом поединка против Боронина

Спортивный комментатор Александр Садоков рассказал о своих ожиданиях от поединка между Виктором Борониным и Артемом Рофалем.

«Шансы Боронина в бою с любым другим соперником, менее техничным, чем Рофаль, я бы оценивал как крайне высокие. Рофаль – боец куда более искусный, техничный, он обладает большей вариативностью по ходу поединка, он может подраться, он может поработать на дистанции, на технике, отойти, посмотреть, и все-таки школа Шторма Александра Шлеменко – у него очень серьезный уровень спарринг-партнеров, это неизменно сказывается на бойцовском интеллекте, на физических кондициях», – цитирует Садокова РЕН ТВ.

Боронин и Рофаль подерутся в рамках полуфинала Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир пройдет 29 марта. Во втором полуфинале выступят Файзали «Таран» Махмуродов и Яков Букин. Главным событием вечера станет бой Виталия Минакова и Оливера Томпсона.