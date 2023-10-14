Садоков уверен в победе Василевского над Якубовым

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Спортивный комментатор Александр Садоков считает российского бойца Вячеслава Василевского явным фаворитом в поединке против бойца ММА Ильяса Якубова.
«Василевский, что тут скажешь, — легенда, заслуженный мастер спорта. У него запредельный уровень мастерства и опыта. Я думаю, что в этом бою Якубов однозначный андердог. Все-таки уровень навыков несопоставим, тем более, что Слава очень здорово прибавил в боксе», — приводит РЕН ТВ слова Садокова.
Поединок между Якубовым и Василевским пройдет 27 октября в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича.
Василевский не выступал с февраля 2022 года.