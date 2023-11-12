Саванович назвал слабые стороны Ганина перед боем

Боснийский боец Дамьян Саванович перечислил слабые стороны россиянина Евгения Ганина перед боем суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«У него сильный удар, и я приехал сюда, чтобы сразиться с ним. В прошлом году на Hektor Fight Night мы должны были драться, но тогда я получил травму и был вынужден отменить бой. С тех пор я изучал соперника целый год. Это будет сложный бой, но я уверен в своих силах», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Поединок Ганина и Савановича пройдет на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи 18 ноября.