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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 17:25

Сергей Калинин поддержал Папина перед боем с Валерой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей «Кратос» Калинин прокомментировал форму боксера Алексея Папина в преддверии поединка россиянина с доминиканцем Феликсом Валерой в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Он профессионал, мы вместе были на сборах, и он всегда тренируется, всегда готовится и держит себя в форме. Всей душой болею за Алексея Папина», — приводит слова Калинина РЕН ТВ.

Он добавил, что посмотрел бой Валеры с Дмитрием Биволом и отметил, что доминиканец бьет размашисто, но точно, а его манера ведения боя была неудобной для российского боксера.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 30 августа в Ледовом дворце в Череповце.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Папин
Феликс Валера
0
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