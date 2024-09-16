Севейдж перед боем с Кузьминым заявил о своей прекрасной форме

Американский боец ДеАндре Севейдж заявил, что находится в отличной форме перед поединком с россиянином Сергеем Кузьминым, который состоится в рамках турнира по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Вы знаете, я был в тренировочном лагере с мая. Я был в лагере с Энди Руисом, я был в лагере с Джареллом Миллером, так что вы знаете, я сейчас в хорошей форме, даже в отличной», — цитирует Севейджа «РЕН ТВ».

Американец заявил, что выходит на ринг, чтобы нокаутировать своего соперника, так как это его работа.

20 сентября в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет турнир по кулачным боям.

В поединке сразятся Кантемир Калажоков (Россия) и Бретт Пасторе (США), который заменил своего соотечественника Брайса Генри (Baba Yaga). Формат — 3 раунда по 2 минуты. В соглавном бою на ринге встретятся россиянин Олег Фомичев и американец Роб Морроу. Их бой также пройдет в формате 3 раунда по 2 минуты.