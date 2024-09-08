Севейдж заявил, что хочет уничтожить Кузьмина на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Американский боец ДеАндре Севейдж поделился мнением о поединке с Сергеем Кузьминым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я видел его бои раньше. Он жесткий боец. Я видел его бой с Мартином Баколе. Думаю, они прошли дистанцию, так что это дает мне понять, что он может принять удар. Знаете, он сложный соперник, и я жду отличного боя. У меня всего шесть профессиональных боев, 6-0, и один нокаут. Но, знаете, я тоже крепкий парень. И у меня много сил. Так что я хочу приехать в Россию и уничтожить его», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Поединок состоится на кулачном турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».