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Бойцовский клуб РЕН ТВ

14 октября, 22:52

Шлеменко считает Василевского фаворитом в поединке с Якубовым

Алина Савинова
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Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал, кого видит фаворитом поединка между Вячеславом Василевским и Ильясом Якубовым.

«Вижу ли я Василевского фаворитом в бою с Якубовым? Да. Правда я не знаю, как он готовится, как он тренируется. Если он тренируется, и у него все нормально, то конечно же для меня он фаворит. Не в обиду Якубову, но Слава имеет более внушительную не только профессиональную карьеру, но и любительскую. Василевский, наверное, самый титулованный самбист, это тоже нельзя списывать со счетов», — цитирует Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Якубовым и Василевским пройдет 27 октября в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича.

Василевский не выступал с февраля 2022 года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shlemenko-schitaet-vasilevskogo-favoritom-v-boyu-s-yakubovym-294860/
Александр Шлеменко
ММА
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