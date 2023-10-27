Шовхал Чурчаев — Шамиль Галимов: трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Вечером 27 октября в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В одном из поединков главного карда Шовхал Чурчаев встретится с Шамилем Галимовым.

Последний поединок Шовхала состоялся в декабре 2022-го против Тимурлана Пирматова. Тогда Чурчаев победил решением судей. Бой с Галимовым станет реваншем: Шовхал уже побеждал Шамиля раздельным решением судей.

Галимов выиграл пять боец из семи после встречи с Шовхалом. На счету Галимова победы над такими представителям поп-ММА, как Артем Рофаль, Юрий Рябой и Тимур Никулин.

Все бои пройдут в формате «три раунда по три минуты». Телеканал «РЕН ТВ» покажет бои в прямом эфире. Начало — в 23.00 (мск). Прямой эфир турнира доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».