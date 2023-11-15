Штырков: «Гонорар за бой с Минеевым — самый большой в карьере»

Российский боец Иван Штырков рассказал о своем гонораре за бой с Владимиром Минеевым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев».

«Это мой самый большой гонорар. В RCC у меня гонорар за выход плюс победу примерно рядом. И то это шаг — то есть ты растешь в гонорарах. А чтобы была фиксированная сумма, это серьезно — уровень. Меня все устраивает и мотивирует», — цитирует бойца «РБ Спорт».

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев» состоится в Сочи 18 ноября. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок Штыркова и Минеева в прямом эфире.