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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 21:22

Штырков: «Гонорар за бой с Минеевым — самый большой в карьере»

Руслан Минаев
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Российский боец Иван Штырков рассказал о своем гонораре за бой с Владимиром Минеевым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев».

«Это мой самый большой гонорар. В RCC у меня гонорар за выход плюс победу примерно рядом. И то это шаг — то есть ты растешь в гонорарах. А чтобы была фиксированная сумма, это серьезно — уровень. Меня все устраивает и мотивирует», — цитирует бойца «РБ Спорт».

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев» состоится в Сочи 18 ноября. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок Штыркова и Минеева в прямом эфире.

Источник: РБ Спорт
Владимир Минеев
Иван Штырков
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Штырков: «Минеев выглядит прямо большим»