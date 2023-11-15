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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 19:46

Штырков: «Минеев выглядит прямо большим»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Иван Штырков рассказал о своих ожиданиях от поединка с Владимиром Минеевым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев».

«Мне кажется, Минеев какой-то прямо большой. Интересно, он вес гоняет или нет, потому что чувствую, что я сухой и поджарый. Когда видишь своего оппонента перед боем, есть чувство, которое можно назвать волнением, но оно быстро исчезает. Я не знал, чего ожидать от Вовы. В моей карьере все оппоненты на уважении, а здесь у нас есть перепалочки. Не был в ситуации, когда на тебя прыгают, и не знал, как он себя поведет.
Гонял в голове масло, что может произойти, будет сюрприз или нет. К моему приятному удивлению, он повел себя как профи. Все четко. До пресс-конференции мы друг к другу не подходили, но поздоровались на стердауне и после тренировки пожелали друг другу удачи. Все нормально, по-спортивному. Меня это очень радует», — приводит «РБ Спорт» слова Штыркова.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев» состоится в Сочи 18 ноября. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок Штыркова и Минеева в прямом эфире.

Источник: РБ Спорт
Иван Штырков
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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