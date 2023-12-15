Шульский — Гаверн: смотреть трансляцию боя турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в прямом эфире

Российский боксер Павел Шульский проведет поединок против американца Джейсона Гаверна в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 15 декабря. Их противостояние пройдет по правилам бокса и станет со-главным событием вечера.

Турнир состоится в челябинском Дворце спорта «Юность», его начало запланировано на 18:30 по московскому времени. За предварительными поединками можно будет следить на нашем Ютуб-канале «Ушатайка». Трансляция же главных боев в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22:00 по московскому времени.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся четыре боя по правилам бокса, все они будут длиться четыре раунда по три минуты. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боксерских противостояний в Челябинске.

Накануне бойцы прошли церемонию взвешивания —россиянин оказался почти на 20 кг легче американца.