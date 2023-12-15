Шульский рассказал, какую тактику будет использовать в бое с Гаверном

Российский боксер Павел Шульский рассказал, какую тактику будет использовать в поединке с американцем Джейсоном Гаверном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«В данном случае соперник ниже меня ростом, тяжелый. Опытный. Буду работать с дистанции. Расстреливать его и стараться больше двигаться», — приводит слова Шульского РЕН ТВ.

Он добавил, что настроен по-боевому и готов работать до последнего.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске состоятся четыре боя. В главном поединке Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся Шульский и Гаверн.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».