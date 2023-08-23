Тактаров анекдотом отреагировал на слова Александра Емельяненко

Российский боец Олег Тактаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Александра Емельяненко. Ранее Емельяненко заявил matchtv.ru, что Тактаров продемонстрировал ужасное выступление в поединке с Джеффом Монсоном.

«Как сказал старый клитор — это злые языки поговаривают», — сказал Тактаров «СЭ».

В прошлую пятницу, 18 августа, 55-летний Тактаров и 52-летний Монсон провели поединок на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам бокса, который завершился вничью. Бойцы хотят провести реванш по ММА.