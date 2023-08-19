Тактаров: «Я уважаю Джеффа. Он мужик с яйцами!»

Российский боец Олег Тактаров прокомментировал ничью с американцем Джеффом Монсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Не я первый начал бороться. Он мне в ноги прошел. Что мне оставалось делать? Показать, что я в ноги не могу пройти? Я ему тоже прошел. Как раз эти ноги я ему подломал. Он понял, что я ему их сломаю в следующем бою, если засунет! Для меня будет интереснее битва по правилам ММА. Я уважаю Джеффа. Он мужик с яйцами! Мне он очень понравился», — сказал Тактаров.

Также российский боец заявил, что не ожидал увидеть Монсона в такой физической форме.

«Я думал, что он мертвый совсем. Меня предупреждали: «Ты на Джеффа не смотри!». Кажется, что он такой...На самом деле, там 105 килограммов чистых мышц! Может, он дышит тяжелее, чем я, но он может часами фигачить! Не ожидал такой борьбы», — добавил Тактаров.