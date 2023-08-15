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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 17:51

Тактаров рассказал, каким приемом собирается победить Монсона

Руслан Минаев
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Экс-чемпион UFC Олег Тактаров рассказал, каким образом собирается победить американца Джеффа Монсона.

«Если честно, я бы хотел сломать ему «ахиллес» или сделать болевой на коленку.

С момента, как я согласился на бой, у меня не было ни одной несчастливой минуты в жизни. Постоянное ощущение счастья и, естественно, чувствуешь себя классно», — приводит слова Тактарова РЕН ТВ.

Бой между Монсоном и Тактаровым станет соглавным поединком турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Источник: РЕН ТВ
Джефф Монсон
Олег Тактаров
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