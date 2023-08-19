Тактаров: «Если честно, боялся нокаутировать Монсона»

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Российский боец Олег Тактаров прокомментировал ничью с американцем Джеффом Монсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Джефф — боец. Если честно, боялся его нокаутировать. Думаю, мы еще попробуем друг друга в ММА. Я сто процентов хотел бы подраться еще с Джеффом по правилам ММА», — сказал Тактаров.
YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире все поединки.
Главным событием вечера станет противостояние российского тяжеловеса из ММА Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона.
«СЭ» ведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера.