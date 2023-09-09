Тарасов поделился ожиданиями от поединка Туйнова и Ли Ху

Российский боец поп-ММА Артем Тарасов считает, что соглавный бой россиянина Владислава Туйнова и китайца Ли Ху в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» может претендовать на звание важнейшего события вечера.

«Бой Туйнова будет главным и самым интересным. Это будет зрелищный и очень крутой поединок», — приводит слова Тарасова РЕН ТВ.

Туйнов и Ли Ху встретятся 15 сентября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На счету 25-летнего россиянина 52 боя по правилам кикбоксинга, в которых он одержал 47 побед (14 нокаутом) и потерпел 5 поражений. Также он провел 278 любительских боев.

Туйнов выступает за орловскую школу Чадина под руководством российского тренера Андрея Чадина.