Тарасов — о подготовке к бою с Хейбати: «Осталось сбросить 12 кг — это самое тяжелое»

Артем Тарасов рассказал, как готовится к предстоящему поединку против Али Хейбати в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

«Моя подготовка проходит спокойно, работаем, тренируемся. Осталось сбросить 12 кг — это самое тяжелое. Остальное — все легко», — приводит слова Тарасова РЕН ТВ.

Также он перечислил качества, в которых превосходит своего оппонента.

«Что касается боя, то, что он состоится по MMA, это моя стихия. Чем я его превосхожу? Во-первых, уровень борьбы у нас разный. Мне кажется, я получше борюсь и все-таки уровень боев по MMA у меня намного больше. У него не было еще ни одного боя по MMA, у него были бои по боксу в MMA-перчатках, кикбоксинг, но у него не было боев по MMA, и это может сыграть большую роль в нашем поединке. Ну и по габаритам я чуть побольше, поэтому посмотрим», — отметил Тарасов.

Поединок Тарасова и Хейбати состоится 29 марта в Москве. В главном бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» выступят Виталий Минаков и Оливер Томпсон. В соглавном поединке вечера зрители увидят схватку Сергея Хрисанова и Сергея Романова.