Тарасов считает Папина фаворитом в поединке с Валерой

Блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов заявил, что российский боксер Алексей Папин является фаворитом в поединке с доминиканцем Феликсом Валерой, который пройдет в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«30 августа. Алексей Папин будет защищать пояс WBA Asia против доминиканца Феликса Валера. Я могу сказать, что этот бой будет очень интересным. Все мы знаем, что Алексей Папин обладает хорошим нокаутирующем ударом. Его последний бой с малавийцем Айзеком Чилембой нам это показал», — цитирует Тарасова РЕН ТВ.

Ранее Папин рассказал, что подходит к бою с Валерой в отличной форме.