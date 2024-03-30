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Бойцовский клуб РЕН ТВ

30 марта, 14:13

Томпсон не согласен с поражением Минакову и хочет реванш

Алина Савинова
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Британский боец Оли Томпсон прокомментировал результат боя против россиянина Виталия Минакова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Бойцы провели в октагоне 3 раунда по 3 минуты по правилам «бокс в ММА перчатках». Судьи единогласно отдали победу россиянину.

«Я не согласен с решением судей. Я не проиграл этот бой и хочу провести реванш», — приводит ТАСС слова Томпсона.

Теперь на счету 39-летнего Минакова в ММА 23 победы и 2 поражения. В активе 44-летнего британца 22 победы при 17 поражениях.

Источник: ТАСС
Виталий Минаков
Оли Томпсон
ММА
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