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Бойцовский клуб РЕН ТВ

28 марта, 21:20

Томпсон: «Минаков — довольно опасный соперник. Но мне все равно, я буду драться и уничтожу его»

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Британский боец Оли Томпсон высказался о предстоящем поединке с россиянином Виталием Минаковым.

«Думаю, он очень хороший, профессиональный боец, довольно опасный соперник. Думаю, он попытается победить меня, так что это будет непростой бой. Но мне все равно, я буду драться и уничтожу его. Да, он жесткий соперник, но я приехал сюда с определенными намерениями — не ради веселья, а ради работы и победы», — приводит РЕН ТВ слова Томпсона.

Минаков и Томпсон возглавят турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо». Бой пройдет по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1204716-tompson-poobeshchal-unichtozhit-minakova-v-boiu
Виталий Минаков
Оли Томпсон
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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