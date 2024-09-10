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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 17:41

Тони Чарльз — о том, как попал в MMA: «Хотел посмотреть, смогу ли я»

Алина Савинова
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Американский боец Тони Чарльз в преддверии поединка с россиянином Даниилом Бридовым поделился воспоминаниями о начале своей карьеры в MMA.

Он рассказал, что открыл для себя смешанные единоборства во время учебы в колледже.

«Я был одержим этим видом спорта, я смотрел его постоянно. А потом в конце концов я просто захотел посмотреть, смогу ли я этим заниматься. Когда я провел свой первый бой, я просто хотел посмотреть, смогу ли я?» — приводит РЕН ТВ слова Чарльза.

Чарльз подерется с Бридовым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 20 сентября в «Вегас Сити Холле». Поединок пройдет в формате трех раундов по 2 минуты.

Источник: РЕН ТВ
ММА

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