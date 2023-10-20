Тренер Андреева считает, что у Романкевича больше шансов на победу в бою с Дациком

Известный тренер Светлана Андреева поделилась своим прогнозом на главный бой предстоящего турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» между Вячеславом Дациком и Петром Романкевичем.

«Что я хочу сказать по поводу боя Романкевича и Дацика? Шансов, на мой взгляд, у Романкевича, наверное, будет побольше. Но в целом — все зависит от того, кто как подготовится, как пройдут лагерь. Поэтому здесь тогда шансы будут делиться 50 на 50», — приводит слова Андреевой РЕН ТВ.

Бой Дацика и Романкевича станет главным поединком нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября.