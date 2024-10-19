Тренер Тетерина считает, что у бойца хорошие шансы на победу в поединке с Суровым

Тренер бойца Святослава Тетерина Иван Кирпа считает, что шансы его подопечного в бою против Давида Сурова можно расценивать как 50 на 50.

«Сейчас после чемпионата мира была небольшая пауза, и нам надо разогнать его качества скоростные. Все-таки он в форме хорошей находится, но четыре-пять дней был перерыв. Тренировки проводятся в стандартном режиме, корректируются недостатки. Я считаю, что у него хорошие шансы. Суров — хороший спортсмен, но не суперзвезда. В принципе, и бой у них был близкий. Тут будет четыре раунда, посмотрим. Шансы хорошие, даже 50 на 50, наверное», — цитирует Кирпу «РЕН ТВ».

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