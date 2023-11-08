Туйнов назвал Минеева фаворитом в поединке со Штырковым

Российский кикбоксер Владислав Туйнов назвал фаворита в поединке между действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1) и Иваном Штырковым (22-2).

«Видел живую форму Владимира Минеева, знаю, на что он способен и в каких кондициях он подходит к поединку. Это настоящий профессионал, тут, безусловно, нет никаких сомнений. Могу только сказать, что Минеев к этому поединку сможет подойти в максимальной готовности. Владимир — представитель кикбоксинга, он начинал в нем свою карьеру и провел большое количество боев. Он знает эту дисциплину, как свои пять пальцев», — приводит слова Туйнова «РЕН ТВ».

Минеев и Штырков встретятся в рамках главного поединка нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет 18 ноября на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».