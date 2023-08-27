Туйнов пообещал Дьяволу Ли яркий поединок на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Российский кикбоксер Владислав Туйнов обратился к китайскому спортсмену Большому Дьяволу Ли Ху. 15 сентября они проведут бой на турнире по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я знаю, что спортсмены из Китая довольно-таки бескомпромиссные и всегда готовы удивить своего соперника жестким поединком, но в этот раз это не получится сделать. Тебе придется очень сложно преодолевать этот поединок через жесткую боль, которую ты будешь получать от моих ударов. Я рад тебя встретить в своей любимой стране и обещаю тебе яркий и сложный поединок», — приводит слова Туйнова РЕН ТВ.

Туйнов является восьмикратным чемпионом РФ, пятикратным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу. Ли Ху провел на профессиональном ринге 25 боев и одержал 19 побед.