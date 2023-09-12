Туйнов раскрыл, какую тактику он подготовил для боя против Ли Ху

Российский кикбоксер Владислав Туйнов рассказал, как собирается проводить поединок против китайца Ли Ху. Он отметил, что постарается удивить своего соперника.

«У нас получилось глаза в глаза друг другу посмотреть. Увидел спокойствие, сконцентрированность в нем. Думаю, это показательная, важная черта любого профессионала. Видно, что китайский спортсмен меня изучил, посмотрел бои, есть понимание, как я веду поединок, он отметил, что есть жесткие удары на руках. Мы подготовили ему небольшую сложность — мы работали в этот раз не только над боксерскими навыками, но еще и над ударами ногами. Буду ловить во время поединка, заманивать своего соперника в эти капканы. Я думаю, что во втором раунде постараюсь его сильно-сильно удивить», — цитирует Туйнова РЕН ТВ.

Ранее Ли Ху заявил, что изучил Туйнова, и пообещал завершить бой с россиянином нокаутом в три раунда.

Бой между Туйновым и Ли Ху пройдет по правилам кикбоксинга в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте 15 сентября.