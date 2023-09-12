Туйнов раскрыл, какую тактику он подготовил для боя против Ли Ху

Сегодня, 18:22
Российский кикбоксер Владислав Туйнов рассказал, как собирается проводить поединок против китайца Ли Ху. Он отметил, что постарается удивить своего соперника.
«У нас получилось глаза в глаза друг другу посмотреть. Увидел спокойствие, сконцентрированность в нем. Думаю, это показательная, важная черта любого профессионала. Видно, что китайский спортсмен меня изучил, посмотрел бои, есть понимание, как я веду поединок, он отметил, что есть жесткие удары на руках. Мы подготовили ему небольшую сложность — мы работали в этот раз не только над боксерскими навыками, но еще и над ударами ногами. Буду ловить во время поединка, заманивать своего соперника в эти капканы. Я думаю, что во втором раунде постараюсь его сильно-сильно удивить», — цитирует Туйнова РЕН ТВ.
Ранее Ли Ху заявил, что изучил Туйнова, и пообещал завершить бой с россиянином нокаутом в три раунда.
Бой между Туйновым и Ли Ху пройдет по правилам кикбоксинга в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте 15 сентября.