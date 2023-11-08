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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 21:25

Туйнов ждет зрелищного боя от Оливейры и Муртазаева

Виктория Кравченко
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Кикбоксер Владислав Туйнов рассказал, что думает о предстоящем бое бразильца Джонатана Оливейры и Ислама Муртазаева в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Этот бой будет загляденьем для любителей профессионального кикбоксинга, потому что это два имени, которые дрались в топовых организациях: Оливейра проводил бои в Glory, а Муртазаев боксировал в ONE Championship. Это прямо будет поединок двух звезд. Думаю, это будет крутое и очень интересное событие, которое точно нужно будет смотреть. Там будет настоящее пламя, лететь будут точно искры», — сказал Туйнов «РЕН ТВ».

Бой Муртазаева и Оливейры пройдет 18 ноября на сочинской RED-арене в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

32-летний Муртазаев является чемпионом и призером чемпионата мира по тайскому боксу.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1160222-budut-letet-iskry-tuinov-o-boe-oliveiry-i-murtazaeva
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