Участники турнира «Бойцовского клуба» прошли взвешивание и провели дуэли взглядов

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В четверг, 14 ноября, состоялась процедура взвешивания участников турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
В главном бою вечера встретятся Вячеслав Дацик и Джейсон Гаверн. Американец на взвешивании показал 119,3 килограмма, а вес Дацика составил 120 килограммов.
После данной процедуры спортсмены провели дуэль взглядов, в ходе которой Рыжий Тарзан в очередной раз предрек Гаверну неприятности.
Другие результаты процедуры взвешивания:
Али Хейбати (81,5 кг) — Артем Рофаль (81,9 кг)
Владислав Борисевич (100,7 кг) — Сергей Хрисанов (99,1 кг)
Тимур Мусаев (69,7 кг) — Андрей Чеботарев (69,1 кг)
Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет 15 ноября на волейбольной арене «Динамо» в Москве.