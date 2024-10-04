В главном бою турнира по боксу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 25 октября сойдутся Кудряшов и Харди

Сегодня, 15:45
Турнир по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 25 октября в Москве.
Мероприятие пройдет на волейбольной арене «Динамо», начало — в 23:00 по московскому времени.
Дмитрий Кудряшов (Россия) и Грег Харди (США) сойдутся в главном поединке турнира, формат — 6 раундов по 3 минуты. В соглавном бою россиянин Вячеслав Василевский встретится с бразильцем Глейсоном Тибау (формат боя — 4 раунда по 3 минуты).
Также зрители увидят противостояние россиянина Артема Сусленкова и Кристиана Хаммера из Германии. Формат боя — 8 раундов по 3 минуты.
Откроет вечер финал Гран-при тяжеловесов, в которой на ринг выйдут Давид Суров и Светослав Тетерин.